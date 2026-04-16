Миллиардеру Сулейманову добавили к обвинению в организации убийств создание ОПС

Сулейманов также обвиняется в организации двух убийств и покушения на убийство.

Источник: Комсомольская правда

Следствие предъявило миллиардеру Ибрагиму Сулейманову дополнительное обвинение в рамках уголовного дела об организации двух убийств и покушения на убийство. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмену инкриминировали создание преступного сообщества. По словам собеседника агентства, другим фигурантам дела о заказных убийствах также вменили участие в ОПС.

Сулейманова задержали в октябре 2025 года в его загородном доме на Рублевке. Первоначально ему предъявили обвинение в организации убийств, совершенных в 1999 и 2004 годах, а также покушения на убийство в 2025 году. Одной из жертв, по версии следствия, стал руководитель Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгий Таль, убитый в 2004 году.

Суд отправил в СИЗО еще четверых фигурантов. Среди них — Денис Зейкан. Ранее он был осужден. После освобождения уехал на Украину, где сменил имя. Следствие считает, что под новой фамилией он уже состоял в организованной преступной группе. Всем фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.