Расследование уголовного дела о смертельном ДТП завершено в Городецком округе

В аварии 6 марта этого года погиб мужчина, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Полиция завершила расследование уголовного дела об аварии, которая произошла 6 марта 2026 года в Городецком округе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как выяснили следователи, 25-летний водитель за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением на грунтовой дороге: машину занесло, она выскочила на сугроб и перевернулась. В результате ДТП погиб пассажир машины, который находился на переднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности (ремень в авто был снят).

Суд определит меру наказания для водителя, допустившего нарушение ПДД, из-за чего погиб человек.