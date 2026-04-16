В Ачинске незнакомец избил 13-летнего школьника ложкой для обуви

В больницу Ачинска поступил несовершеннолетний пациент с травмами. Мальчик рассказал, что его избил незнакомый мужчина, вооруженный металлической ложкой для обуви. Возбуждено уголовное дело.
В полицию обратилась горожанка, сообщившая о нападении на ее сына. По словам женщины, мальчик и его друзья находились в подъезде многоквартирного дома, когда некий гражданин вознамерился прогнать их. Он взял ложку для обуви и нанес одному из подростков несколько ударов. Сотрудники МВД проводят проверку, проинформировали в главке ведомства по Красноярскому краю.
Тем временем СК возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением насилия.
Стражи порядка устанавливают местонахождение фигуранта, добавили в Следственном комитете.