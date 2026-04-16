Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей

Работа реализуется в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» и в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа.
Из рассекреченных документов следует, что органами государственной безопасности в освобожденном от нацистов Крыму выявлены и задержаны активные пособники оккупантов сотрудники и агенты немецкой спецслужбы «СД» — Мышеков С. Н., Гильденберг А. А., Лукин А. П., Станилеев А. М., Трубач М. Д., Шпак О. С. и др.
Следствием установлено, что эти предатели лично принимали участие в геноциде советского народа на Крымском полуострове — расстреливали мирных жителей, насиловали женщин, убивали детей, выдавали немцам подпольщиков, партизан и советских патриотов, которых затем арестовывали и расстреливали.
Материалы архивных дел свидетельствуют о вербовке нацистскими спецслужбами местных жителей из криминальной и маргинальной среды для работы в охране концлагерей и лагерей военнопленных, подчеркнули следователи.
Согласно рассекреченным документам, два бывших советских уголовника уроженцы Краснодарского края Спичка С. Т. (судим за хищение и растрату) и Цокур И. В. (судим за хулиганство) в 1943 году добровольно поступили на службу к нацистам и приехали в Крым во время отступления немецкой армии из Кавказа и Кубани.
«Служили охранниками в лагере советских военнопленных на химзаводе в Саках и участвовали в избиениях узников и издевательствах над ними», — сообщается в документах.
Также был задержан и осужден Гайбулаев Ахмет, который в 1941 году после оккупации Крыма вражескими войсками поступил на службу в немецкую армию в качестве рядового 49 добровольческого батальона.
«Принимал участие в конвоировании из Керчи советских военнопленных и их охране в Феодосийском лагере военнопленных. По показаниям свидетелей Гайбулаев А. за нарушения дисциплины и грабежи был арестован немецкой спецслужбой “СД”, в 1943—1944 годах находился в симферопольской тюрьме “СД” и концлагере “Красный”, где сотрудничал с тюремной администрацией, состоял в “рабочей команде” и был освобожден при содействии немецкой полиции», — говорится в рассекреченных данных УФСБ.
В 1944 году эти предатели были задержаны и приговорены к 10 годам лишения свободы.