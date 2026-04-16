Четвертый пожар за апрель произошел у Подбельского лесничества в Самарской области

Более 15 га полей, которые граничат с Подбельским лесничеством в Самарской области, выгорели за апрель.

Источник: vk.com/minprirody63

Во вторник, 14 апреля 2026 года, в районе Подбельского участкового лесничества произошел пожар. Там уже в четвертый раз за месяц загорелась трава. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области.

По данным ведомства, огонь вспыхнул на границе с лесом. Он быстро распространился по сухой траве и зарослям чилиги в районе реки. Площадь пожара составила 9,7 га. Осложнял ситуацию сильный ветер. Пламя стремительно подбиралось к лесу — до него оставалось всего около 30−50 метров, но лесопожарные бригады вовремя остановили его.

«Всего за апрель в этом районе уже выгорело свыше 15 га полей, которые граничат с лесом. Вероятная причина — поджог», — сообщили в региональном Минприроды.

Напомним, с 15 апреля 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим. Разводить огонь в лесах и рядом с ними запрещено. Нарушителям грозят штрафы от 40 тысяч рублей.