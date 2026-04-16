На территории морского порта Туапсе упали обломки БПЛА

Во время отражения атаки беспилотников в Туапсе обломки дронов упали в том числе в районе морского порта. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

Источник: РИА "Новости"

«Обломки упали на территории предприятий в районе морского порта», — написал чиновник в Telegram.

Нефтепродуктовые терминалы туапсинского порта переваливают на экспорт мазут, нафту, дизельное топливо, производимые в том числе Туапсинским НПЗ. Бойко не уточнил, был ли нанесен ущерб портовой инфраструктуре.

Также при атаке БПЛА были повреждены жилые дома. Погибли двое детей.

