Более 10 лошадей спасли из сугробов в Дагестане

Десятки лошадей оказались заблокированы в горах Республики Дагестан — причиной стал сильный снегопад. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в Telegram-канале Shot.
Инцидент произошел в Чародинском районе региона. На опубликованных кадрах видно, как из-за аномальных осадков животные оказались в снежном плену, а местные пытаются эвакуировать их с гор.
Волонтеры, местная администрация и работники учреждений пробивали дороги, кормили обессилевших лошадей. Одну кобылу, которая не могла стоять на ногах, вытаскивали волоком, уточнили в публикации.
Ранее в Дагестане спасли женщину с ребенком, которых накрыло лавиной. Они находились под снегом более восьми часов. Уточнялось, что у матери были зафиксированы множественные переломы, ее доставили в больницу. Позднее стало известно, что женщина умерла.