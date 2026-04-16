Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 10 лошадей спасли из сугробов в Дагестане

Десятки лошадей оказались заблокированы в горах Республики Дагестан — причиной стал сильный снегопад. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Десятки лошадей оказались заблокированы в горах Республики Дагестан — причиной стал сильный снегопад. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Инцидент произошел в Чародинском районе региона. На опубликованных кадрах видно, как из-за аномальных осадков животные оказались в снежном плену, а местные пытаются эвакуировать их с гор.

Волонтеры, местная администрация и работники учреждений пробивали дороги, кормили обессилевших лошадей. Одну кобылу, которая не могла стоять на ногах, вытаскивали волоком, уточнили в публикации.

Ранее в Дагестане спасли женщину с ребенком, которых накрыло лавиной. Они находились под снегом более восьми часов. Уточнялось, что у матери были зафиксированы множественные переломы, ее доставили в больницу. Позднее стало известно, что женщина умерла.

