Более 10 лошадей спасли из сугробов в Дагестане

Ранее в Дагестане спасли женщину с ребенком, которых накрыло лавиной. Они находились под снегом более восьми часов. Уточнялось, что у матери были зафиксированы множественные переломы, ее доставили в больницу. Позднее стало известно, что женщина умерла.