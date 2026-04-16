В офисе IT-компании RC Group прошли обыски по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы провели обыски в петербургском офисе IT-компании RC Group, соучредителем которой выступает экс-кандидат в губернаторы города Мария Михайлова.

Источник: Коммерсантъ

Следственные действия ведутся в рамках уголовных дел о невыплате заработной платы и мошенничестве, а операции по ряду счетов организации приостановлены, сообщает канал «78».

В отношении компании расследуется уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в марте 2026 года. Поводом послужили обращения более 150 жителей Татарстана, которые вложили средства в проект, рассчитывая на получение дохода. По словам пострадавших, бизнес-модель предполагала обязательное привлечение новых участников с оплатой тарифа. Часть клиентов для входа в программу оформляла кредиты на суммы до 100 тысяч рублей, оставшись в итоге с долговыми обязательствами.

Следственные мероприятия проводились также в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Заявление на руководство компании подали бывшие сотрудники, утверждающие, что заработная плата задерживались более чем на три месяца.