В Стерлитамаке объявили режим «чёрного неба»

Это не первый раз за весну, когда в городе «чёрное небо» — в марте режим уже объявляли. Кстати, а ранее стало известно, что за 2025 год аналитики зафиксировали 336 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в России. Этот показатель оказался на 41% выше значений 2024-го и стал максимальным за последние четыре года.