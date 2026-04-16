На ж/д станции Туапсе повреждена контактная сеть

КРАСНОДАР, 16 апр — РИА Новости. Контактная сеть повреждена из-за постороннего вмешательства на станции Туапсе, ведутся ремонтные работы, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги на фоне ночной атаки украинских БПЛА.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали.

«Сегодня в результате постороннего вмешательства на станции Туапсе СКЖД была повреждена контактная сеть. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше