Пьяный красноярец без прав и шлема разбился на мотоцикле и получил 10 суток

В Красноярске 21-летний мотоциклист не справился с управлением на улице Машиностроителей и упал с «Мотолэнда». Прибывшие инспекторы ДПС заподозрили опьянение — алкотестер показал 0,78 мг/л.
Выяснилось, что у парня не было ни водительских прав, ни документов на мотоцикл, ни даже шлема. После аварии ему потребовалась медицинская помощь.
На нарушителя составили несколько протоколов. Штрафы в сумме составили 2800 рублей, а мотоцикл отправили на спецстоянку. Кроме того, суд назначил молодому человеку 10 суток административного ареста за пьяную езду.
