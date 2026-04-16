Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму задержали двоих готовивших теракт по заказу Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Два жителя Республики Крым задержаны в регионе при подготовке теракта по заказу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

По версии следствия, один из обвиняемых летом 2024 года через интернет вступил в контакт с представителем украинской разведки и выразил готовность работать против интересов РФ. Позже он привлек второго обвиняемого, который выступал против проведения специальной военной операции.

По данным ведомства, фигуранты вступили в террористическое сообщество, которое было создано разведкой иностранного государства. Злоумышленники определили четыре потенциальные цели для совершения террористических актов и изучили местность: подбирали удобные маршруты для скрытного прохода, места для закладки взрывных устройств и укрытия от случайных свидетелей. По указанию кураторов они извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор. Довести преступный замысел до конца фигурантам не удалось — они были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше