В Крыму задержали двоих готовивших теракт по заказу Украины

По данным ведомства, фигуранты вступили в террористическое сообщество, которое было создано разведкой иностранного государства. Злоумышленники определили четыре потенциальные цели для совершения террористических актов и изучили местность: подбирали удобные маршруты для скрытного прохода, места для закладки взрывных устройств и укрытия от случайных свидетелей. По указанию кураторов они извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор. Довести преступный замысел до конца фигурантам не удалось — они были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.