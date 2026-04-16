Shot: Один человек погиб из-за возгорания электросамоката в квартире в Москве

Один человек погиб из-за возгорания электросамоката в квартире в Москве. Об этом в четверг, 16 апреля, пишет Shot.
По данным источника, самокат всю ночь стоял на зарядке, которая в какой-то момент замкнула, и началось возгорание.
В результате инцидента полностью сгорели трехкомнатная квартира и часть подъезда. По предварительным данным, погибшему было 25 лет, сообщается в публикации.
Ранее стало известно, что площадь пожара составила 35 квадратных метров. Из дома спасли семь человек, троих — непосредственно из горящей квартиры.
15 апреля два человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара в частном доме и хозяйственной постройке в деревне Сосенки. По данным СМИ, инцидент произошел из-за взрыва газовых баллонов в двухэтажной мастерской.