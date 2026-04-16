В Шахтах девушка обокрала кавалера во время свидания. Молодой человек из Шахт стал жертвой кражи после прогулки с новой знакомой. В ходе свидания он лишился смартфона, а впоследствии обнаружил пропажу денежных средств со счёта. Пострадавший незамедлительно обратился в правоохранительные органы с заявлением.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой — ею оказалась 25-летняя местная жительница. Злоумышленница воспользовалась тем, что спутник потерял бдительность, похитила гаджет и быстро удалилась, сославшись на неотложные дела.
Похищенный телефон девушка оперативно сбыла, предварительно извлёкши из него SIM-карту. Вставив её в свой аппарат, она получила доступ к СМС-уведомлениям от банка, что позволило ей авторизоваться в мобильном приложении и перевести на свой счёт более 34 тыс. рублей. Похищенную сумму она успела потратить.
Как отметили в полиции, ущерб пострадавшему был полностью возмещён: ему вернули и телефон, и деньги. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража, в том числе с банковского счёта».