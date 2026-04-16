«Он бы так не молчал»: супруга Асылханова не верит в добровольную версию ухода

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после исчезновения 23-летнего Героя России Алексея Асылханова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Молодой человек пропал 3 апреля в городе Юрге. Он вышел из дома и не вернулся. В региональном управлении МВД объявили его в розыск.
Жена пропавшего заявила, что он не мог уехать без предупреждения. По ее словам, супруг всегда сообщал о своих планах и не пропадал без связи. Она подчеркнула, что не верит в версию добровольного исчезновения.
По информации родственников, в день пропажи Асылханов направился на работу, однако там его не видели. Камеры наблюдения зафиксировали, что незадолго до исчезновения он сел в неизвестный автомобиль. Установить его марку и номер пока не удалось.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
К поискам подключились добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт», ведется информационная работа.
Криминалист Михаил Игнатов заявил, что рассматривается несколько версий случившегося. Среди них — несчастный случай, конфликт со знакомыми или преступление с целью сокрытия следов. Он также допустил, что исчезновение могло быть связано с действиями третьих лиц, включая организованные группы. При этом, по его словам, прямых данных о насильственном похищении на данный момент нет.
Эксперт подчеркнул, что до обнаружения тела или иных подтверждений гибели сохраняется вероятность того, что пропавший может быть жив.
Алексей Асылханов — участник специальной военной операции. Он был удостоен звания Героя России и награжден медалью «Золотая Звезда» в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс, где работал педагогом дополнительного образования.
