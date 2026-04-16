Двух мужчин, готовивших теракт, задержали в Крыму

Сотрудники правоохранительных органов в Крыму задержали двух мужчин, которые занимались подготовкой теракта по заказу ГУР Минобороны Украины. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Один из обвиняемых летом 2024 года связался с представителем украинской разведки и заявил о готовности работать на Киев. Позже он привлек сообщника, который выступал против проведения СВО.

— По указанию кураторов они извлекли из тайников самодельное взрывное устройство. Определив объекты для совершения терактов, они проводили рекогносцировку местности, подбирая маршруты для подхода, места для размещения взрывных устройств и укрытия от посторонних лиц, — добавили в Telegram-канале ведомства.

14 апреля специалисты из ФСБ, МВД и Следственного комитета России задержали семь человек за поджоги объектов энергетики, транспорта и связи, а также автомобилей правоохранителей в пяти регионах страны.

Кроме того, 13 апреля правоохранители поймали 16-летнего подростка, который по заданию кураторов поджег 16 релейных шкафов на перегонах и станциях Московской железной дороги.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше