Двух мужчин, готовивших теракт, задержали в Крыму

Сотрудники правоохранительных органов в Крыму задержали двух мужчин, которые занимались подготовкой теракта по заказу ГУР Минобороны Украины. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Один из обвиняемых летом 2024 года связался с представителем украинской разведки и заявил о готовности работать на Киев. Позже он привлек сообщника, который выступал против проведения СВО.
— По указанию кураторов они извлекли из тайников самодельное взрывное устройство. Определив объекты для совершения терактов, они проводили рекогносцировку местности, подбирая маршруты для подхода, места для размещения взрывных устройств и укрытия от посторонних лиц, — добавили в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, 13 апреля правоохранители поймали 16-летнего подростка, который по заданию кураторов поджег 16 релейных шкафов на перегонах и станциях Московской железной дороги.