В Крыму задержаны двое мужчин за подготовку теракта

В Крыму задержали двух мужчин, готовивших теракт, сообщили в прокуратуре.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух мужчин, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом в четверг сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, один из задержанных летом 2024 года связался с представителем украинской разведки и заявил о готовности действовать против интересов России. Позже он привлек второго фигуранта.

По указанию кураторов мужчины извлекли из тайников взрывчатку на основе гексогена и электродетонатор. Они определили четыре объекта для возможных терактов. Однако довести задуманное до конца им не удалось. Мужчины были задержаны сотрудниками ФСБ.

Как ранее сообщал KP.RU, в марте сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, планировавшего теракт на транспортном объекте в Крыму. Также, по версии следствия, задержанный оказывал помощь украинским диверсантам. В мае 2023 он совершил подрыв железнодорожного полотна, сообщает пресс-служба ведомства.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
