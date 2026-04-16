В Крыму задержаны двое мужчин за подготовку теракта

По данным следствия, один из задержанных летом 2024 года связался с представителем украинской разведки и заявил о готовности действовать против интересов России. Позже он привлек второго фигуранта.
По указанию кураторов мужчины извлекли из тайников взрывчатку на основе гексогена и электродетонатор. Они определили четыре объекта для возможных терактов. Однако довести задуманное до конца им не удалось. Мужчины были задержаны сотрудниками ФСБ.
Как ранее сообщал KP.RU, в марте сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, планировавшего теракт на транспортном объекте в Крыму. Также, по версии следствия, задержанный оказывал помощь украинским диверсантам. В мае 2023 он совершил подрыв железнодорожного полотна, сообщает пресс-служба ведомства.