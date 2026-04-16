Застрявшего на горе сотрудника метеостанции «Сулак» эвакуировали вертолетом

Застрявшего на горе сотрудника метеостанции «Сулак-Высокогорная» эвакуировали вертолетом и доставили в село. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
15 апреля в Дагестане завалило снегом самую высокогорную метеостанцию Европы «Сулак» — ее работники застряли в сугробах. Станция расположена на высоте 2927 метров в Цумадинском районе Дагестана.
Тогда вертолет МЧС попытался эвакуировать двух сотрудников метеостанции, но забрать их на борт не удалось. Однако экипаж доставил пострадавшим продукты питания.
До этого в Верхнем Ларсе на границе России и Грузии застряли около сотни российских туристов из-за опасности схода лавин. Дорогу пришлось перекрывать по причине сильного снегопада.