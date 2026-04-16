Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Арашуков требует возместить ему 100 тысяч рублей

Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, в марте подал несколько исков к ФСИН, региональному управлению ведомства и администрации учреждения. Из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, следует, что он пожаловался на невыдачу куриных яиц и холодной закуски в обед, а также на хаотичное переключение телеканалов. Арашуков также подал иск о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Причиной стал отказ администрации учреждения выдать ему продукты питания.
В одном из исков Арашуков просил суд признать незаконными действия ИК-6, где телеканалы включают не по графику, а в хаотичном порядке. Кроме того, он указал, что 25 февраля, 1 и 2 марта ему не давали на обед холодную закуску и два куриных яйца, а несколько раз обед и ужин выдавали с опозданием. В четвертом иске осужденный потребовал разрешить ему ежедневные телефонные звонки вместо одного раза в неделю. Во всех заявлениях он требовал устранить нарушения и взыскать в его пользу сумму уплаченной госпошлины.
Соль-Илецкий районный суд отказал в удовлетворении исков.
Арашуков был задержан 30 января 2019 года. Вместе с ним арестовали его отца Рауля Арашукова, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». В декабре 2022 года суд приговорил обоих к пожизненному заключению за создание ОПГ, организацию убийств, а также за хищение газа у «Газпрома» на 4,4 миллиарда рублей. Уже в колонии Арашуков стал фигурантом нового дела о даче взятки в особо крупном размере.
Как писал KP.RU, ранее о тяжелых условиях содержания Арашукова рассказал правозащитник и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, вице-президент российского отделения Международного комитета защиты Иван Мельников. По словам Мельникова, Арашукова заставляют передвигаться по территории учреждения в наручниках.