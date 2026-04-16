Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Арашуков требует возместить ему 100 тысяч рублей

В одном из исков Арашуков просил суд признать незаконными действия ИК-6, где телеканалы включают не по графику, а в хаотичном порядке. Кроме того, он указал, что 25 февраля, 1 и 2 марта ему не давали на обед холодную закуску и два куриных яйца, а несколько раз обед и ужин выдавали с опозданием. В четвертом иске осужденный потребовал разрешить ему ежедневные телефонные звонки вместо одного раза в неделю. Во всех заявлениях он требовал устранить нарушения и взыскать в его пользу сумму уплаченной госпошлины.