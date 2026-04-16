Полиция задержала куратора по делу об убийстве предпринимательницы в Москве

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали одного из кураторов по делу об убийстве предпринимательницы на Строгинском бульваре в Москве. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе СК.
— В рамках проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории города Санкт-Петербурга установлен и задержан один из кураторов курьеров, задействованных в процессе совершения преступления, — цитирует заявление ТАСС.
По данным Telegram-канала «112», им оказался 18-летний молодой человек. Он исполнял роль координатора курьеров, которым передали деньги из квартиры убитой. Подозреваемый действовал по поручению организаторов.
До этого столичный Тушинский районный суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве футболистом Даниилом Секачом предпринимательницы в Строгине. Под стражу до 14 мая отправили Эльдара Аушева.
Спортсмен приехал в квартиру женщины, чтобы вскрыть сейф. Дверь ему открыла ее дочь. Когда хозяйка квартиры вернулась домой, футболист под влиянием мошенников избил ее и дважды ударил ножом в бедро. После этого он вскрыл сейф и выбросил ценности в окно.