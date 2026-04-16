Пьяные дебоширы получили реальные сроки за драку в супермаркете Волжского

Волжский городской суд вынес приговор двум местным жителям, которые устроили пьяный дебош в одном из супермаркетов города, напали на покупателя и угрожали персоналу, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на облсуд.
Инцидент произошел 27 мая 2025 года. Касимов, Егоров и Пресняков в состоянии алкогольного опьянения вошли в крупный продуктовый магазин. Там они начали вести себя вызывающе, громко выражались нецензурной бранью, демонстрируя явное неуважение к окружающим и сотрудникам магазина. Администратор начала снимать происходящее на мобильный телефон. В ответ Касимов попытался выхватить у нее аппарат, угрожая применить силу. Женщина успела нажать кнопку тревожной сигнализации.
В этот момент в магазин зашел покупатель. Он сделал хулиганам замечание и потребовал успокоиться или покинуть помещение. В ответ на это Касимов и Егоров открыто напали на мужчину. Они нанесли ему множество ударов кулаками, ногами и пластиковой бутылкой с жидкостью по разным частям тела. Пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести.
На судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину по всем предъявленным обвинениям. По совокупности преступлений им назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Касимов получил 3 года, а Егоров — 3 года 6 месяцев.