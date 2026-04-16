Вода отступила от 221 участка и 60 домов в Нижегородской области

За минувшие сутки, 15 апреля, на территории Нижегородской области не было зафиксировано новых случаев подтоплений. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Вода отступила от 3 жилых строения, 57 дачных домов, 220 придомовых территорий и 1 участок автомобильной дороги в 8 муниципалитетах.
В частности, освободились от воды:
60 домов и 70 приусадебных участков в деревне Новая Деревня (городской округ Нижний Новгород, Кстовский район).
52 придомовые территории в СНТ «Заречная» деревни Зелецино (городской округ Нижний Новгород, Кстовский район).
1 приусадебный участок в селе Кантаурово (городской округ Бор).
30 придомовых участков в селе Кантаурово, СНТ «Колос» (городской округ Бор).
8 придомовых территорий в СНТ «Ольха» деревни Рекшино (городской округ Бор).
2 придомовые территории в СНТ «Тюльпан» деревни Рекшино (городской Бор).
4 придомовые территории в деревне Оголихино, СНТ «Зеленый мыс» (городской округ Бор).
3 придомовые территории в СНТ «Санда-2» (городской округ Бор).
27 придомовых территорий в СНТ «им. Гагарина» (городской округ Саров).
6 приусадебных участков в городе Урень (Уренский муниципальный округ).
1 придомовой участок в деревне Игнатьево (Воскресенский муниципальный округ).
5 приусадебных участков в рабочем поселке Шатки (Шатковский муниципальный округ).
7 приусадебных участков в деревне Пруды (Богородский муниципальный округ).
1 участок автодороги в селе Ревезень (Перевозский муниципальный округ).
4 придомовые территории в рабочем поселке Бутурлино (Бутурлинский муниципальный округ).
Всего в 18 муниципальных образованиях остаются подтопленными 9 жилых домов, 222 придомовых участка, 12 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.
Жертв и пострадавших в результате паводка нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется.
Организован непрерывный сбор и анализ информации о ситуации с паводками, а также ежедневный контроль за работой оперативных групп муниципальных образований, отвечающих за мониторинг паводковой обстановки.
