СК завершил расследование дела о похищении участника СВО в Калининграде

Банда действовала в 2025 году и успела совершить целый ряд преступлений. Сначала фигуранты через угрозы и незаконное проникновение в жилища отобрали недвижимость у детей-сирот. Затем они убедили одного из пострадавших заключить контракт с Минобороны, рассчитывая присвоить себе выплаты за подписание договора. Однако потерпевший указал в документах реквизиты другой карты, и довести преступление до конца не удалось. Помимо этого, группа похитила участника специальной военной операции. Она удерживала его двое суток, вымогала деньги, а после отпустила. При этом все же они забрали у военного авто.