СК завершил расследование дела о похищении участника СВО в Калининграде

В Калининграде завершено расследование дела организованной преступной группы из восьми человек, которые похитили участника СВО. Об этом сообщил Следственный комитет России.
«Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, в которую в том числе входили два адвоката», — указано в заявлении.
Банда действовала в 2025 году и успела совершить целый ряд преступлений. Сначала фигуранты через угрозы и незаконное проникновение в жилища отобрали недвижимость у детей-сирот. Затем они убедили одного из пострадавших заключить контракт с Минобороны, рассчитывая присвоить себе выплаты за подписание договора. Однако потерпевший указал в документах реквизиты другой карты, и довести преступление до конца не удалось. Помимо этого, группа похитила участника специальной военной операции. Она удерживала его двое суток, вымогала деньги, а после отпустила. При этом все же они забрали у военного авто.
Всех членов группировки задержали. Следователи уже изъяли похищенное имущество и вернули его владельцам. Обвиняемым предъявлены статьи о похищении человека, принуждении к сделке, мошенничестве, грабеже, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище (пп. «а, г, з» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 139, ч. 4 ст. 159, пп. «а, г, д» ч. 2 ст. 161, п. «а, б» ч. 3 ст. 163, п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ).
Ранее в Тюменской области осудили местного жителя за кражу денег с банковской карты, принадлежавшей семье бойца СВО. На ней хранилось 400 тысяч рублей. В итоге мужчине назначили 2 года принудительных работ.