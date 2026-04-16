В Перми осудят мужчину, который ловил рыбу сетями

Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего пермяка за ловлю рыбы сетями на Каме, сообщили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.
В апреле 2026 года в акватории Воткинского водохранилища на правом берегу Камы сотрудники полиции заметили мужчину на деревянной весельной лодке. При проверке документов выяснилось, что разрешения на вылов сетной снастью у него нет. В лодке нашли запрещённое орудие лова и 11 особей рыбы: судака, налима, жереха и язя.
Своими действиями браконьер нанёс ущерб водным биоресурсам на сумму более 16 тысяч рублей. Полицейские изъяли лодку, снасти и улов. Сам мужчина знал о запрете, но пренебрёг правилами.
Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о мере пресечения.