Судебные приставы Москвы взыскали 1,4 миллиарда по штрафам с начала 2026 года

Судебные приставы столицы с января 2026 года взыскали с правонарушителей почти 1,4 миллиарда рублей по штрафам. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве.
— За 3 месяца 2026 года взыскано почти 1,4 миллиарда рублей судебными приставами столицы в рамках исполнительных производств по административным штрафам. Каждый штраф — это не просто цифра в базе, а обязанность перед законом. Закон не делает исключений: кто не платит штрафы — платит последствиями, — рассказал главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов.
Он подчеркнул, что приставы, накладывая арест на имущество, ограничивая выезд за пределы страны и лишая водительских прав, таким образом заставляют граждан выполнять свои обязательства.
Ранее стало известно, что житель Москвы задолжал 5,8 миллиона рублей по алиментам на содержание своих дочерей. Приставы запретили ему регистрировать свои транспортные средства, а также временно ограничили право на выезд из РФ. Это дало стимул мужчине, и он погасил задолженность.