Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура контролирует проверку после гибели мужчины при пожаре в Москве

Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, которую начали после того, как в квартире дома в Чуксином тупике в Москве при пожаре скончался мужчина. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Коптевской межрайонной прокуратуре, — рассказала Нефедова.

Возгорание произошло утром 16 апреля. По данным Telegram-канала Shot, оно началось из-за того, что в квартире вспыхнул электросамокат. Средство индивидуальной мобильности стояло всю ночь на зарядке, которая в какой-то момент замкнула.

В результате пожара трехкомнатная квартира полностью сгорела. Точную причину возгорания установят эксперты. Погибшему мужчине было 25 лет.