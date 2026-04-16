Прокуратура контролирует проверку после гибели мужчины при пожаре в Москве

Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, которую начали после того, как в квартире дома в Чуксином тупике в Москве при пожаре скончался мужчина. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Коптевской межрайонной прокуратуре, — рассказала Нефедова.
Возгорание произошло утром 16 апреля. По данным Telegram-канала Shot, оно началось из-за того, что в квартире вспыхнул электросамокат. Средство индивидуальной мобильности стояло всю ночь на зарядке, которая в какой-то момент замкнула.
В результате пожара трехкомнатная квартира полностью сгорела. Точную причину возгорания установят эксперты. Погибшему мужчине было 25 лет.