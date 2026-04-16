Легковушка превратилась в груду металла: Жёсткое ДТП унесло жизни четырёх человек в Татарстане

Ранее во Владикавказе произошло тройное ДТП с двумя погибшими и шестью пострадавшими. Причиной стал выезд Suzuki Jimny, не пропустившего «Волгу». От удара российский автомобиль вынесло на встречку под ВАЗ-2107 — водитель «семёрки» и женщина из «Волги» погибли мгновенно. Раненых, включая младенца 2023 года, доставили в больницу.