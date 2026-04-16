Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсе уточнили данные о погибших и пострадавших при атаке БПЛА

Число пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Туапсе увеличилось до семи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он также уточнил данные о погибших — ранее сообщалось о гибели двоих детей.

Источник: РИА "Новости"

«Погиб один ребенок — 14 летняя девочка, вторая погибшая — взрослая девушка, ее личность устанавливают», — написал Кондратьев в Telegram.

Помощь медиков потребовалась одному мужчине, ребенку и трем женщинам, одну из них госпитализировали.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщал, что обломки сбитых дронов также упали на территории морского порта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше