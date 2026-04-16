Суд вынес приговор скандальному инспектору Гусеву в Новосибирской области

13 апреля 2026 года Мошковский районный суд Новосибирской области приговорил бывших инспекторов ДПС Александра Гусева и Виталия Баранова к трём годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия (п.п. «а, в, г, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Их также лишили права занимать должности в системе МВД на два года и специальных званий «старший лейтенант полиции». Приговор пока не вступил в законную силу, пишет BFM.RU. Дело связано с инцидентом конца июля 2024 года: экипаж ДПС устроил погоню за подростками на питбайках. После ДТП полицейские покинули место происшествия, не оказав пострадавшим помощи.