Суд вынес приговор скандальному инспектору Гусеву в Новосибирской области

13 апреля 2026 года Мошковский районный суд Новосибирской области приговорил бывших инспекторов ДПС Александра Гусева и Виталия Баранова к трём годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия (п.п. «а, в, г, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Их также лишили права занимать должности в системе МВД на два года и специальных званий «старший лейтенант полиции». Приговор пока не вступил в законную силу, пишет BFM.RU. Дело связано с инцидентом конца июля 2024 года: экипаж ДПС устроил погоню за подростками на питбайках. После ДТП полицейские покинули место происшествия, не оказав пострадавшим помощи.
Ранее Гусев оказался в центре громкого скандала после гибели 19‑летнего Векила Абдуллаева в мае 2021 года. Тогда инспекторы ДПС преследовали автомобиль, водитель которого проигнорировал требование остановиться. Во время задержания Гусев приставил оружие к голове юноши — тот получил смертельное ранение. Расследование завершилось оправданием Гусева: состава преступления в его действиях не нашли. На его защиту тогда встал Александр Бастрыкин.
После оправдания Гусев столкнулся с давлением — в том числе с угрозами в адрес семьи со стороны представителей азербайджанской диаспоры. В сентябре 2024 года его и коллег уволили из МВД по результатам служебной проверки — поводом стал инцидент с питбайком. Гусев заявлял о намерении отправиться добровольцем в зону СВО.
Официальных комментариев МВД по поводу угроз в адрес Гусева и его планов участия в СВО на момент публикации не поступало.