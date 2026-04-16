222 приусадебных участка остаются затопленными в Нижегородской области

9 жилых домов, 222 приусадебных участка, 12 низководных мостов и 9 участков автодорог остаются затопленными на территории 18 муниципальных образований в Нижегородской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
За прошедшие сутки новые подтопления не зафиксированы. От воды освободились 220 приусадебных участков, 3 жилых дома и 57 садовых, а также один участок автодороги в восьми муниципальных образованиях.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.
