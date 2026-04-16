В Москве рецидивист украл из зоомагазина чилийскую белку

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл из зоомагазина в столичном районе Коптево чилийскую белку, животное погибло. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Полицейские столичного района Коптево задержали мужчину за кражу чилийской белки из зоомагазина. Неоднократно судимый 33-летний москвич спрятал животное под одежду и скрылся. Белку злоумышленник передал отцу. К сожалению, она погибла», — отмечается в сообщении пресс-службы в Мах.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит в том числе лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.