В Красноярском крае сибиряк избил мальчика ложкой для обуви: подробности ЧП

КРАСНОЯРСК, 16 апреля, ФедералПресс. Правоохранители задержали жителя Ачинска. Мужчина подозревается в нападении на 13-летнего подростка с ложкой для обуви. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Причиной конфликта, по предварительным данным, стал шум в подъезде. Мужчина вышел, что прогнать подростков, захватив металлическую ложку для обуви», — написала Ирина Волк соцсетях.

Как стало известно, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступили сообщения из медицинского учреждения, а также от матери подростка о причинении ему травм неизвестным мужчиной. Вскоре мужчину задержали. Им оказался ранее судимый житель Ачинска. На допросе задержанный пояснил, что нанес школьнику телесные повреждения.

«Мужчина доставлен в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Новосибирской области может вырасти ответственность за нарушение тишины. С соответствующей инициативой выступила региональный уполномоченный по правам человека Елена Зерняева. Поводом для этого послужил резкий всплеск жалоб от жителей.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше