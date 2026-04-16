В Красноярском крае сибиряк избил мальчика ложкой для обуви: подробности ЧП

«Причиной конфликта, по предварительным данным, стал шум в подъезде. Мужчина вышел, что прогнать подростков, захватив металлическую ложку для обуви», — написала Ирина Волк соцсетях.
Как стало известно, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступили сообщения из медицинского учреждения, а также от матери подростка о причинении ему травм неизвестным мужчиной. Вскоре мужчину задержали. Им оказался ранее судимый житель Ачинска. На допросе задержанный пояснил, что нанес школьнику телесные повреждения.
«Мужчина доставлен в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Новосибирской области может вырасти ответственность за нарушение тишины. С соответствующей инициативой выступила региональный уполномоченный по правам человека Елена Зерняева. Поводом для этого послужил резкий всплеск жалоб от жителей.
