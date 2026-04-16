Пескоразбрасыватель упал на голову рабочего в Новосибирской области

В начале апреля 2026 года в Мичуринском сельсовете Новосибирской области произошёл несчастный случай: пескоразбрасывающая машина сорвалась с высоты и упала прямо на рабочего. По информации пресс-службы Гострудинспекции Новосибирской области, на территории местного учреждения «Служба содержания и благоустройства Мичуринского сельсовета» дорожные рабочие пытались выровнять накренившуюся установку. Для этого они подняли тяжёлое устройство с помощью экскаватора.
«Во время подъёма данной установки при помощи экскаватора-погрузчика одна стропа оборвалась, при падении установка ударила находившегося рядом машиниста дорожной машины в область плеча и головы», — сообщили в Гострудинспекции.
Сотрудники компании вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу. Создана комиссия для расследования несчастного случая. Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Если обнаружатся нарушения трудового законодательства, виновные понесут административную ответственность. Материалы расследования передадут в следственные органы.