Пескоразбрасыватель упал на голову рабочего в Новосибирской области

В начале апреля 2026 года в Мичуринском сельсовете Новосибирской области произошёл несчастный случай: пескоразбрасывающая машина сорвалась с высоты и упала прямо на рабочего. По информации пресс-службы Гострудинспекции Новосибирской области, на территории местного учреждения «Служба содержания и благоустройства Мичуринского сельсовета» дорожные рабочие пытались выровнять накренившуюся установку. Для этого они подняли тяжёлое устройство с помощью экскаватора.