В Черёмуховском пожарные спасли троих человек из горящего дома

Утром 15 апреля в посёлке Черемуховское Ленинского округа произошёл крупный пожар: загорелись двухквартирный дом и хозяйственные постройки во дворе. Огонь распространился на площади 280 квадратных метров. Об этом стало известно из сообщения ГУ МЧС России по Омской области.