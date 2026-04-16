В Черёмуховском пожарные спасли троих человек из горящего дома

Возгорание охватило двухквартирный дом и хозпостройки в Ленинском округе Омска.

Источник: Om1 Омск

Утром 15 апреля в посёлке Черемуховское Ленинского округа произошёл крупный пожар: загорелись двухквартирный дом и хозяйственные постройки во дворе. Огонь распространился на площади 280 квадратных метров. Об этом стало известно из сообщения ГУ МЧС России по Омской области.

На место выехали 45 сотрудников МЧС России и 12 единиц техники. Звенья газодымозащитной службы спасли троих жильцов, ещё трое успели покинуть дом самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.

Открытое горение удалось ликвидировать в 07:09. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.