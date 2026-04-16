Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьников в Артёме

Напоминаем, уже несколько лет в Госдуме обсуждают введение ответственности за буллинг в школах. Сейчас привлечение к ответственности за травлю осложняется тем, что в законодательстве такого понятия вообще нет. Если травля принимает более криминальные формы — побои, клевету, умышленное причинение вреда здоровью, мелкое и не очень хулиганство, то привлечение к ответственности возможно при условии, что детишки-агрессоры достигли соответствующего возраста. Но к административной ответственности можно привлечь только с 16 лет, к уголовной — с 14 за тяжкие преступления, к которым побои и клевета не относятся.