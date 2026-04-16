Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьников в Артёме

По словам свидетельницы конфликта, решившей пресечь противоправные действия, двое мальчишек побили и оплевали другого ребёнка, а затем скрылись в здании школы № 3, при этом выражаясь в адрес женщины нецензурной бранью. Прокуратура устанавливает обстоятельства и подробности инцидента.
В рамках проверки будет дана оценка условиям жизни и воспитания детей — участников конфликта, а также правомерности действий их законных представителей. Оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и должностных лиц школ, в зону ответственности которых входит воспитательная работа, реагирование на конфликтные ситуации и принятие мер по их предотвращению и разрешению. В частности, будет изучено, какие меры предпринимались конкретно для этого конфликта возле школы № 3.
Сами дебоширы, по предварительной информации, обучаются в школе № 33, она находится в соседнем квартале, через дорогу.
Напоминаем, уже несколько лет в Госдуме обсуждают введение ответственности за буллинг в школах. Сейчас привлечение к ответственности за травлю осложняется тем, что в законодательстве такого понятия вообще нет. Если травля принимает более криминальные формы — побои, клевету, умышленное причинение вреда здоровью, мелкое и не очень хулиганство, то привлечение к ответственности возможно при условии, что детишки-агрессоры достигли соответствующего возраста. Но к административной ответственности можно привлечь только с 16 лет, к уголовной — с 14 за тяжкие преступления, к которым побои и клевета не относятся.
Некоторые формы буллинга вообще нельзя квалифицировать по действующему законодательству, если насилие над неугодным ребёнком — исключительно психологическое (например, игнорирование).
Законодатели хотят ужесточить ответственность для школ за халатную работу по разрешению внутренних конфликтов между детьми и упростить водворение трудных подростков в специализированные школы для несовершеннолетних правонарушителей.