В Братске сотрудница банка перевела мошенникам более 1 миллиона рублей

Лжеброкеры убедили 44-летнюю братчанку отдать не только собственные сбережения, но и занять деньги у матери. Злоумышленники написали женщине в социальных сетях о выгодных инвестиционных предложениях.
Потерпевшая зарегистрировалась на платформе, указав свои паспортные данные, после чего перечислила мошенникам почти 1,3 миллиона рублей. Из этой суммы 700 тысяч рублей она заняла у матери. Позже женщине поступил перевод на сумму более 3,5 тысячи рублей, однако вывести деньги она не смогла.
Аферисты убедили её внести дополнительные средства, чтобы больше заработать и оплатить комиссию за вывод. Пострадавшая попыталась занять деньги у знакомого, но затем поняла, что её обманули.
Следователь полиции возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).