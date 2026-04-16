В Братске сотрудница банка перевела мошенникам более 1 миллиона рублей

В Братске сотрудница банка перевела мошенникам почти 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Лжеброкеры убедили 44-летнюю братчанку отдать не только собственные сбережения, но и занять деньги у матери. Злоумышленники написали женщине в социальных сетях о выгодных инвестиционных предложениях.

Потерпевшая зарегистрировалась на платформе, указав свои паспортные данные, после чего перечислила мошенникам почти 1,3 миллиона рублей. Из этой суммы 700 тысяч рублей она заняла у матери. Позже женщине поступил перевод на сумму более 3,5 тысячи рублей, однако вывести деньги она не смогла.

Аферисты убедили её внести дополнительные средства, чтобы больше заработать и оплатить комиссию за вывод. Пострадавшая попыталась занять деньги у знакомого, но затем поняла, что её обманули.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).