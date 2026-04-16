В Чегдомын запустят вертолетные рейсы

Реконструкция взлетно-посадочной площадки в Чегдомыне должна завершиться к 2027 году. Предыдущий подрядчик не выполнил свою задачу, и полоса так и осталась короткой и грунтовой. В феврале этого года на объект зашел новый подрядчик. Пока же регулярное авиасообщение здесь возможно только в зимний период.
«В данный момент попасть в Чегдомын можно только по железной дороге, поезда в этом направлении переполнены. Поэтому я дал поручение в течение недели заключить договор на выполнение вертолетных рейсов», — сообщил Дмитрий Демешин во время своей рабочей поездки в Верхнебуреинский район.