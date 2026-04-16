Под Воронежем в ДТП пострадали пожилая пара и 41-летий житель Липецка

Накануне в 11:00 в Новоусманском районе на 5 км автодороги «п. Воля — Сомово» столкнулись «Понтиак Вайб», за рулем которого был 83-летний Воронежец с 83-летней пассажиркой, и «ВАЗ Нива» под управлением 41-летнего жителя Липецкой области. Всех троих после аварии пришлось госпитализировать. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В ведомстве уточнили, что пожилая пара и липчанин получили телесные повреждения различной степени тяжести.
— Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в МВД.
Кроме того в ведомстве поделились печальной статистикой: запрошедшие сутки в регионе зарегистрировали 65 ДТП. Из них в столице Черноземья — 41, на федеральных трассах — 7, в районах области — 17. В трех ДТП травмы различной степени тяжести получили пять человек.