Под Воронежем в ДТП пострадали пожилая пара и 41-летий житель Липецка

Накануне в 11:00 в Новоусманском районе на 5 км автодороги «п. Воля — Сомово» столкнулись «Понтиак Вайб», за рулем которого был 83-летний Воронежец с 83-летней пассажиркой, и «ВАЗ Нива» под управлением 41-летнего жителя Липецкой области. Всех троих после аварии пришлось госпитализировать. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.