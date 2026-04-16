Полицейские оперативно раскрыли кражу велосипеда в Байкальске

IrkutskMedia, 16 апреля. В Байкальске в полицию обратилась мама 13-летней девочки с заявлением о краже велосипеда. Сообщение приняла помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Слюдянскому району Алиса Смолыгина. Спустя некоторое время она заметила, как молодой человек закатывает в подъезд жилого дома велосипед, подходящий по приметам.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, Алиса Смолыгина передала информацию оперативным сотрудникам, благодаря чему злоумышленника быстро установили. Им оказался 17-летний подросток, который не стал отрицать свою причастность.
Накануне велосипед вернули 13-летней девочке. Её мама и сама школьница поблагодарили сотрудников полиции за профессионализм и оперативность.
