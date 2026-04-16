В Омской области обнаружены очаги смертельного вируса

Как стало известно «СуперОмску», в Омской области продолжают выявлять очаги смертельного вируса — бешенства. На этот раз заболевшие животные обнаружены в деревне Авлы Любинского района и деревне Орловка Саргатского района. Случаи зарегистрированы в личных подсобных хозяйствах.

Источник: SuperOmsk.ru

Теперь в эпизоотических очагах и на прилегающих территориях вводятся ограничительные мероприятия на два месяца — карантин продлится до 16 июня 2026 года. До указанной даты будут проведены мероприятия, чтобы не допустить распространение вируса.

Бешенство является смертельным заболеванием как для животных, так и для человека. После проявления клинических симптомов болезнь неизлечима. Вирус, как правило, разносят дикие животные — инфекция передается через слюну. Поэтому контактировать с дикими животными не следует, а при укусе дикого или домашнего животного нужно срочно обратиться в больницу.

Добавим, бешенство в регионе стало «расползаться» с осени 2025 года. Только в 2026-м вирус выявляли, в частности, в Любинском, Называевском, Нововаршавском, Горьковском, Одесском, Марьяновском, Азовском районах.