В Омской области обнаружены очаги смертельного вируса

Бешенство является смертельным заболеванием как для животных, так и для человека. После проявления клинических симптомов болезнь неизлечима. Вирус, как правило, разносят дикие животные — инфекция передается через слюну. Поэтому контактировать с дикими животными не следует, а при укусе дикого или домашнего животного нужно срочно обратиться в больницу.