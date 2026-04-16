Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летний водитель погиб, двое пострадали в жестком ДТП в Баяндаевском районе

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 16 апреля. Сотрудники полиции в Баяндаевском районе разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Авария произошла сегодня ночью.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, предварительно, 18-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь вблизи поселка Баяндай, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб электропередач.

В результате аварии водитель погиб на месте. Две его пассажирки — 18 и 17 лет — получили различные травмы и были госпитализированы.

Сейчас по данному факту проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ДТП с участием Infinity, Honda, Nissan Pathfinder и универсала произошло на улице Трактовой в Иркутске.