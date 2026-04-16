18-летний водитель погиб, двое пострадали в жестком ДТП в Баяндаевском районе

IrkutskMedia, 16 апреля. Сотрудники полиции в Баяндаевском районе разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Авария произошла сегодня ночью.
Как сообщает Госавтоинспекция региона, предварительно, 18-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь вблизи поселка Баяндай, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб электропередач.
В результате аварии водитель погиб на месте. Две его пассажирки — 18 и 17 лет — получили различные травмы и были госпитализированы.
Сейчас по данному факту проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
