Часть Белгорода осталась без света и воды после удара БПЛА по энергообъекту

В хуторе Екатериновка в Волоконовском округе при ударе FPV-дрона погибла мирная жительница. В селе Грузское Борисовского округа из-за детонации БПЛА ранен мужчина, его госпитализировали. Трое жителей села Маломихайловка Шебекинского округа ранены при ударе FPV-дрона по легковому автомобилю. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе Шебекино при ударе БПЛА по частному дому ранена женщина. Кроме того, 15 апреля доставили в больницу мужчину, который за день до этого пострадал при ударе дрона в Шебекино.