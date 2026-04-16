Первые травяные пожары зафиксировали в Нижегородской области

Главное управление МЧС России по Нижегородской области обращает внимание: при сухой и ветреной погоде пожары распространяются стремительно, представляя серьезную угрозу для жилых построек и хозяйственных сооружений. Нижегородцам настоятельно рекомендуется воздерживаться от сжигания травы, не оставлять после себя мусор и тщательно тушить окурки. Под угрозой находятся как садовые участки, так и прилегающие лесные массивы.