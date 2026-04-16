Первые травяные пожары зафиксировали в Нижегородской области

Весна в Нижегородской области остается напряженной. В некоторых районах области продолжаются паводки, а там, где снег уже сошел, начали появляться первые травяные пожары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

За минувшие сутки было зафиксировано четыре таких инцидента. Возгорания сухой растительности произошли в Спасском, Дивеевском и Лукояновском округах, а также в Кстовском районе Нижнего Новгорода.

Огонь охватил территорию площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв среди людей и пострадавших. Материальный ущерб также отсутствует.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области обращает внимание: при сухой и ветреной погоде пожары распространяются стремительно, представляя серьезную угрозу для жилых построек и хозяйственных сооружений. Нижегородцам настоятельно рекомендуется воздерживаться от сжигания травы, не оставлять после себя мусор и тщательно тушить окурки. Под угрозой находятся как садовые участки, так и прилегающие лесные массивы.

Ранее поля загорелись в Кстовском районе Нижнего Новгорода 15 апреля.