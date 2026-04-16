Трое школьников повредили могилы на кладбище в посёлке Красноярского края

Родителей накажут за ненадлежащее воспитание.

В Минусинском округе трое школьников повредили могилы на кладбище в посёлке Топольки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В полицию поступило сообщение о вандализме на местном погосте. Полиция установила, что к повреждению надгробий причастны трое несовершеннолетних. Младшему из них 9 лет, двоим — по 11 лет.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая примет решение о постановке школьников на профилактический учёт.

Родителям детей предстоит возместить ущерб потерпевшей стороне после того, как будет установлена его точная сумма.

Кроме того, в отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

