В Гомеле эксперты выявили по обломкам авто водителя, сбившего насмерть пешехода

Скрывшегося с места аварии водителя раскрыли по обломкам его авто.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты выявили по обломкам автомобиля водителя, который сбил насмерть пешехода, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз по Гомельской области.

Смертельное ДТП произошло в одном из населенных пунктов под Гомелем в середине января. Неизвестный водитель сбил насмерть пешехода на проезжей части и скрылся с места происшествия. А на месте преступления эксперты обнаружили два фрагмента пластика.

Предполагаемого виновника аварии правоохранители задержали спустя несколько часов после ДТП. А еще спустя трое суток был изъят и автомобиль.

Трасологическая экспертиза установила, что обнаруженные на месте аварии фрагменты — части переднего бампера и диффузора радиатора, найденные на месте аварии, принадлежат данному автомобилю.

Задержанный мужчина не стал отрицать свою вину. Он заявил, что растерялся от страха и не понимал, как действовать дальше.

Возбуждено уголовное дело.

Тем временем система раннего оповещения о животных на дороге стала работать в Беларуси: «За 250 метров до опасного участка зажигаются знаки».

А еще два проверяющих попались на взятке 50 000 в Гродненской области, хотя и конспирировались.