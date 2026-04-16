В Гомеле эксперты выявили по обломкам авто водителя, сбившего насмерть пешехода

Эксперты выявили по обломкам автомобиля водителя, который сбил насмерть пешехода, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз по Гомельской области.
Смертельное ДТП произошло в одном из населенных пунктов под Гомелем в середине января. Неизвестный водитель сбил насмерть пешехода на проезжей части и скрылся с места происшествия. А на месте преступления эксперты обнаружили два фрагмента пластика.
Предполагаемого виновника аварии правоохранители задержали спустя несколько часов после ДТП. А еще спустя трое суток был изъят и автомобиль.
Трасологическая экспертиза установила, что обнаруженные на месте аварии фрагменты — части переднего бампера и диффузора радиатора, найденные на месте аварии, принадлежат данному автомобилю.
Задержанный мужчина не стал отрицать свою вину. Он заявил, что растерялся от страха и не понимал, как действовать дальше.
Возбуждено уголовное дело.
Тем временем система раннего оповещения о животных на дороге стала работать в Беларуси: «За 250 метров до опасного участка зажигаются знаки».
А еще два проверяющих попались на взятке 50 000 в Гродненской области, хотя и конспирировались.