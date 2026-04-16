21-летнего парня из Воронежской области осудили за уклонение от армии

В Грибановском районе молодому уклонисту суд назначил штраф 75 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Грибановском районе Воронежской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, которого обвинили в незаконном уклонении от призыва на военную службу. Ему назначили штраф 75 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 15 апреля.

Из материалов суда следует, что молодой гражданин РФ, подлежащий призыву в армию, бегал от комиссии с октября 2025 года. Ему неоднократно вручали повестки для явки в военный комиссариат и отправки к месту прохождения службы, но он так ни разу не пришел, хотя на то не было уважительных причин.

Кстати, ранее нарушителя воинского учета обнаружили в городе Богучар Воронежской области. Им оказался «новый» гражданин РФ, человек, недавно получивший гражданство в России, но не поспешивший встать на учет в военкомате.