Пожар на гражданском судне произошел при атаке БПЛА на Новороссийск

В Новороссийске в ночь на 16 апреля обломки дрона попали в гражданское судно, что спровоцировало пожар. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.
По данным главы края, возгорание на судне было оперативно ликвидировано. В результате инцидента один человек получил травмы, его доставили в городскую больницу.
Вениамин Кондратьев также уточнил количество пострадавших при налете на Туапсе. Жертвами удара стали два человека: 14-летняя девочка и молодая женщина, личность которой сейчас устанавливается. Одну пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, а остальным медики оказали помощь на месте.
В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Повреждения получили 24 частных и шесть многоквартирных домов, две общеобразовательные и музыкальная школа.