Пожар на гражданском судне произошел при атаке БПЛА на Новороссийск

В ночь на 16 апреля в порту Новороссийска обломки беспилотника попали в гражданское судно, что привело к возгоранию и травмам у одного человека. Одновременно в Туапсе в результате удара погибли двое гражданских, повреждены десятки жилых домов и школы. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в Туапсинском округе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Новороссийске в ночь на 16 апреля обломки дрона попали в гражданское судно, что спровоцировало пожар. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

По данным главы края, возгорание на судне было оперативно ликвидировано. В результате инцидента один человек получил травмы, его доставили в городскую больницу.

Вениамин Кондратьев также уточнил количество пострадавших при налете на Туапсе. Жертвами удара стали два человека: 14-летняя девочка и молодая женщина, личность которой сейчас устанавливается. Одну пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, а остальным медики оказали помощь на месте.

В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Повреждения получили 24 частных и шесть многоквартирных домов, две общеобразовательные и музыкальная школа.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше