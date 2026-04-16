«Башку оторву!» Мужчина избил ребенка ложкой для обуви, тот кричал навзрыд

Дети разозлили мужчину шумом в подъезде, а тот, вместо замечания, взялся за металлическую ложку для обуви и отлупил одного из ребятишек. Школьник получил ушибы, но сейчас его состояние стабильное. Ситуация могла закончиться плачевнее, если бы в дело не вмешался прохожий.
Мужчину уже задержали, на допросе он признался, что «перегнул палку», а в соцсетях, тем временем, нападавшего даже стали оправдывать. Подробности инцидента, показания задержанного и мнение правозащитников — в материале krsk.aif.ru.
Разнял прохожий.
Инцидент произошел в Ачинске Красноярского края. На видео, опубликованном в соцсетях 15 апреля, четверо ребятишек выбегают из подъезда. Пятый спотыкается, из-за чего его успевает схватить мужчина в очках. Прямо на крыльце дома ачинец начинает со всей силы лупить мальчика металлической ложкой для обуви — тот истошно кричит и пытается отбиться ногами.
Мужчина останавливается, только увидев направляющегося к нему пожилого прохожего. Тот, подойдя поближе, говорит, что кто-нибудь сейчас вызовет полицию. Пенсионер, увидев, что на полу лежит школьник, попытался призвать агрессора успокоиться. Из разговора понятно, что причиной избиения стали «пакости» детей в подъезде — позже в СК уточнят, что мальчики смотрели видео на телефоне, пока ждали своего приятеля, живущего в этом доме.
«Он же не мужик, он же ребенок», — говорит прохожий.
«Нет, когда они пакостят в подъезде, он мужик вроде. Животное», — отвечает мужчина и снова замахивается ложкой на школьника, но прохожий его останавливает, заслоняя ребенка рукой.
«Что мы вам сделали?» — навзрыд кричит мальчик.
Позже нападавший говорит: «Еще раз появитесь в этом подъезде, и всем своим передай, я вам башку оторву!». После этого он уходит. Пожилой мужчина помогает школьнику дойти до дома.
Грозит статья.
Школьника доставили в больницу с телесными повреждениями, откуда в дежурную часть и поступило сообщение. Ребенку оказали помощь и отпустили домой. В минздраве заявили, что состояние школьника удовлетворительное, он находится на амбулаторном наблюдении у педиатра. Также в полицию обратилась мама мальчика.
Участковый полиции уже установил личность злоумышленника, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Им оказался ранее судимый 53-летний местный житель. В полиции Красноярского края уточнили, что ачинца судили по статьям «кража» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мужчину доставили в отдел полиции.
«Находился дома, начался шум в районе 10 часов вечера. Схватил в прихожей ложку для обуви, хотел шугануть. Спустился вниз, там были дети, лет 13−14. Не успел замечение сделать, я за ними побежал. Они выскочили из подъезда, а этот споткнулся. Со злости начал наносить удары по рукам и ногам. По голове не бил. Сотрясение головного мозга у него, наверное, от того, что упал», — сказал мужчина на допросе.
Также он признался, что перегнул палку и раскаялся в содеянном.
В СК Красноярского края по факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Правоохранители установили, что мужчина ранее уже угрожал подросткам. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, и устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.
Кто и почему оправдывает садизм?
В соцсетях многие начали защищать мужчину, мол, школьники сами вызывающе себя ведут и давно их пора наказать. Почему люди оправдывают жестокость в отношении детей, krsk.aif.ru ответил директор Межрегионального центра по правам детей Павел Пугачев.
«Обвиняя жертву, они пытаются отделиться от нее, объяснить самим себе, что что-то не так с ней, с жертвой, а не с миром в целом. Это помогает им сбросить напряжение и вернуть себе ощущение контроля над реальностью: “Если я буду вести себя как надо, то ничего плохого со мной не случится. А жертва нарушила правила поведения, поэтому с ней такое произошло”», — отметил эксперт.
По сути, в этом есть отголоски инфантильной позиции, считает Пугачев. Все мы в детстве смотрим мультики и читаем сказки, в которых добро в конце концов побеждает зло. Злодеи всегда получают наказание. Сталкиваясь с реальностью, этот стереотип трансформируется в установку: кто пострадал, тот и злодей.
«То, что мы видим, это самый натуральный садизм, а оправдывать садизм, особенно в отношении незащищенных категорий, то есть детей, женщин, животных и так далее, — могут только незрелые инфантильные, личности», — сказал эксперт.
Однако, по его мнению, подобные комментарии еще не отражают тенденцию к нормализации агрессии.
«К счастью, мы не видим тенденции к нормализации агрессии в отношении детей, — поскольку государственные карательные механизмы реагируют очень принципиально на такие истории, тем самым показывая, что это — не норма», — подвел итог Пугачев.
