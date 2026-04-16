Главреду Telegram-канала «Сапа» Джикаевой предъявили обвинение в даче взятки

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в даче взятки главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Следователями столичного Следственного комитета с Джикаевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. “а”, “б” ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В ходе допроса обвиняемая не признала вину», — говорится в сообщении.

Также обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки предъявлено оперативному дежурному полиции. Обвиняемый дал признательные показания. В четверг следствие будет ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, связанной с лишением свободы.

14 апреля сообщалось о задержании Джикаевой и оперативного дежурного полиции Махачкалы. По данным следствия, с июля 2020 года полицейский передавал журналистке, находящейся в Москве, сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан. За переданные сведения с 2020 по 2025 год сотрудник МВД получил от Джикаевой более 250 тыс. рублей. В ходе обысков по местам их жительства во Владикавказе и Махачкале изъяты документы и электронные носители информации.

СК