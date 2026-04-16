Главреду Telegram-канала «Сапа» Джикаевой предъявили обвинение в даче взятки

14 апреля сообщалось о задержании Джикаевой и оперативного дежурного полиции Махачкалы. По данным следствия, с июля 2020 года полицейский передавал журналистке, находящейся в Москве, сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан. За переданные сведения с 2020 по 2025 год сотрудник МВД получил от Джикаевой более 250 тыс. рублей. В ходе обысков по местам их жительства во Владикавказе и Махачкале изъяты документы и электронные носители информации.