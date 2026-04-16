В Алапаевске легковушка сбила 9-летнего мальчика, который выбежал на дорогу

В Алапаевске 15 апреля 2026 года в 21:00 произошло ДТП. Предварительно, водитель Lada Vesta сбил 9-летнего мальчика, которая переходил дорогу по улице 3 Интернационала в неположенном месте. В результате ребенка госпитализировали в городскую больницу с травмой ноги.
— Со слов матери ребенка, ее сын гулял с друзьями на улице, почему перешел дорогу в неустановленном месте пояснить не смогла. Ребенок находился на улице один, был одет в одежду темного цвета, световозвращающие элементы на одежде отсутствовали, — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка. Также сотрудники Госавтоинспекции намерены наведаться в школу мальчика с проверкой.
Водителем легковушки оказался 43-летний мужчина. Водительский стаж жителя Алапаевска составляет 27 лет. За это время к ответственности за нарушения ПДД привлекался 10 раз.
— Водитель пояснил, что во встречном направлении двигались два автомобиля, из-за последнего из них неожиданно на проезжую часть выбежал ребенок. Водитель попытался уйти от столкновения, но наезда избежать не удалось, — отметили в Госавтоинспекции.
В данный момент по факту ДТП проводится проверка.